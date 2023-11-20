Со среды в поселке Повенец будет затруднен проезд через разводной мост

Неудобства будут связаны с проведением ремонтных работ с 22 по 24 ноября.
В поселке Повенец Медвежьегорского района с 22 по 24 ноября будет затруднен проезд через разводной мост, сообщили в паблике Пудожского района Карелии.
Неудобства будут связаны с проведением ремонтных работ.
Работы будут проводиться в период с 09.00 до 21.00.
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