В среду Карелию занесет мокрым снегом

Сильный снегопад ожидается во всех районах республики 1 ноября.

В МЧС Карелии со ссылкой на Гидрометцентр республики предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Так, в среду, 1 ноября, ночью по южным районам, днем по южным и центральным районам ожидается сильный мокрый снег. В южных районах республики гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть все районы Карелии — Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Суоярвский муниципальный округ, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский районы.

В МЧС порекомендовали не приближаться к провисшим низко над землей проводам, самостоятельно не рубить деревья, упавшие на провода, не оставлять автомобили и не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут обрушиться под тяжестью снега, а также ограничить поездки на личном автотранспорте.