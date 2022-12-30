В среду в Карелии похолодает до -20°С

Специалисты карельского Гидрометцентра составили прогноз на ближайшую среду.

В среду, 4 января, синоптики обещают в республике переменную облачность, днем в большинстве районов небольшой, на северо-востоке местами умеренный снег. Возможна слабая метель.



На дорогах будет скользко. Будет дуть умеренный ветер северных направлений. Ночью столбики термометров покажут -8, -13°С, местами до -20°С; днем -5, -10°С, местами до -13°С.



В Петрозаводске 4 числа ожидается облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег. На дорогах будет скользко. Подует умеренный северный ветер. Ночью ожидается температура воздуха от -10 до -12°С, днем -8, -10°С. Атмосферное давление будет меняться незначительно.