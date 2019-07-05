В субботу в Петрозаводске ожидаются дожди

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О погоде на 6 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой, днем умеренный дождь.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +18.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью температура воздуха составит +7, +12 градусов. Днем потеплеет до +15, +20.
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