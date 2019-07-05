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Новости. Погода
17:00, 05 Июля 2019
фото: Pixabay

В субботу в Петрозаводске ожидаются дожди

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О погоде на 6 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +18.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночью температура воздуха составит +7, +12 градусов. Днем потеплеет до +15, +20.

 

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