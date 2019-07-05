В субботу в Петрозаводске ожидаются дожди

О погоде на 6 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой, днем умеренный дождь.



Ветер переменных направлений слабый.



Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +18.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди.



Ветер переменных направлений слабый.



Ночью температура воздуха составит +7, +12 градусов. Днем потеплеет до +15, +20.