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В Театре драмы Карелии поставят "Старомодную комедию"

Новости. Культура
18:40, 30 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В "Творческой мастерской" идет работа над спектаклем "Старомодная комедия" по пьесе Алексея Арбузова.

Историю двух немолодых людей - бывшей циркачки и главного врача санатория, в котором впервые и встречаются главные герои – расскажут заслуженная артистка России, народная артистка Карелии Елена Бычкова и народный артист Карелии Александр Лисицын, сообщили в театре драмы Карелии "ТМ".

Над спектаклем работает известные российские театральные деятели -  актер и режиссер Денис Кожевников и художник-постановщик лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Дмитрий Аксёнов

Денис Кожевников окончил государственный театральный институт им. Б.Щукина. Работал в театрах Оренбурга, Кирова, Архангельска, Южно-Сахалинска, Ярославля. Вятки, Томска и пр. Возглавлял Северодвинский драматический театр, Амурский областной театр драмы (г. Благовещенск), Рыбинский муниципальный театр драмы, Березниковский муниципальный театр драмы. Спектакли Дениса Кожевникова дважды входили в лонг-лист фестиваля "Золотая маска".

Ранее театр драмы Карелии "ТМ" отменил спектакли из-за болезни актеров.

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Комментарии

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протестанутый
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Хде местечковый талантище с серьгой в ухе?
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