Театр драмы Карелии "ТМ" отменил спектакли из-за болезни актеров

В театре "Творческая мастерская" превышен эпидпорог по простудным заболеваниям.

Об этом сообщили в паблике "ТМ".

"К сожалению, вынуждены сообщить, что в "ТМ" на сегодняшний день превышен эпидемический порог по простудным заболеваниям. В связи с этим спектакли до 5 октября включительно отменяются. По поводу билетов на приобретенные спектакли с каждым из вас свяжутся наши менеджеры. О дальнейшей работе театра мы сообщим дополнительно", - пишут в паблике театра.

Как рассказали "Столице на Онего" в "ТМ", театр на сегодняшний день не закрыт. В целях профилактики из-за роста случаев ОРВИ принят режим максимального размежевания коллектива.

Напомним, в августе в Музыкальном театре Карелии был выявлен очаг коронавируса. Инфекция проникла в оперную труппу, где заболели 16 человек. Из-за COVID-19 начало сезона и премьера оперетты были отложены.