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Театр драмы Карелии "ТМ" отменил спектакли из-за болезни актеров

Новости. Общество
10:59, 25 Сентября 2020
фото: © Карты Google
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В театре "Творческая мастерская" превышен эпидпорог по простудным заболеваниям.

Об этом сообщили в паблике "ТМ".

"К сожалению, вынуждены сообщить, что в "ТМ" на сегодняшний день превышен эпидемический порог по простудным заболеваниям. В связи с этим спектакли до 5 октября включительно отменяются. По поводу билетов на приобретенные спектакли с каждым из вас свяжутся наши менеджеры. О дальнейшей работе театра мы сообщим дополнительно", - пишут в паблике театра.

Как рассказали "Столице на Онего" в "ТМ", театр на сегодняшний день не закрыт. В целях профилактики из-за роста случаев ОРВИ принят режим максимального размежевания коллектива.

Напомним, в августе в Музыкальном театре Карелии был выявлен очаг коронавируса. Инфекция проникла в оперную труппу, где заболели 16 человек. Из-за COVID-19 начало сезона и премьера оперетты были отложены.

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Комментарии

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Театральный критик
2020-09-25 11:07:03
Пофиг на их самодеятельность и кривляния
Juniper59
2020-09-25 11:20:00
Театральный критик, странное заявление для персонажа с таким ником. Надо тщательнее выбирать аккаунты для снятия штанов оставления комметариев.
Юнипер
2020-09-25 11:06:10
и правильно, нечего народу соЛЖЕницына впаривать
Гость
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