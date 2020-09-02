Оперштаб Карелии раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в Музтеатре

В связи с выявлением очага коронавируса в Музыкальном театре Карелии начало сезона отложено, в здании проводятся противоэпидемические мероприятия.

Как сообщил Оперштаб РК по борьбе с COVID-19 со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Карелии, по состоянию на 2 сентября в труппе театра зарегистрировано 16 случаев инфицирования коронавирусом.



Все инфицированные находятся на карантине под медицинским наблюдением. Поскольку заболевание протекает в легкой форме или бессимптомно, госпитализация пациентам не требуется.

Управление Роспотребнадзора организовало противоэпидемические мероприятия: определен круг лиц, контактировавших с инфицированными в семейных очагах и в театре.



Контактные лица отстранены от работы, часть переведена на дистанционную работу, проводится их лабораторное обследование, а также дезинфекция помещений.

Решение о начале театрального сезона будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в коллективе учреждения.

Ранее в Музтеатре сообщили, что премьерные показы новой работы режиссера Юрия Александрова, в версии которого оперетта будет называться "Мистер Икс", запланированы на 17 и 18 сентября.

"Пока премьера оперетты стоит на 17 и 18 сентября. Репетиции идут. Если будут еще заболевшие, то, возможно, перенесем дату премьеры", – отметили в Музыкальном театре Карелии.