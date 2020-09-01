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Музыкальный театр Карелии не отказался от большой премьеры, несмотря на вспышку коронавируса

Новости. Культура
11:18, 02 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Оперная труппа театра, которая находится на карантине из-за коронавируса, планирует представить публике премьеру оперетты "Принцесса цирка" 17 сентября.

Премьерные показы новой работы режиссера Юрия Александрова, в версии которого оперетта будет называться "Мистер Икс", запланированы на 17 и 18 сентября. В театре пока не отказались от своих планов, несмотря на выявленные случаи в оперной труппе коронавирусной инфекции. С 21 августа труппа находится на карантине после положительного теста на COVID-19 у одного из артистов. На сегодняшний день протестировали всех сотрудников театра, контактировавших с заболевшим. Около 15-ти человек стали жертвами коронавируса. Заболевание у артистов протекает в легкой форме, у большей части коронавирус бессимптомный, рассказали в театре.

"Пока премьера оперетты стоит на 17 и 18 сентября. Репетиции идут. Если будут еще заболевшие, то, возможно, перенесем дату премьеры", - отметили в Музыкальном театре Карелии.

Напомним, репетиции оперетты с таинственным незнакомцем в маске, которые весной пришлось прервать из-за пандемии, продолжились в начале августа. Как рассказали в театре, постановка обещает быть по-настоящему фееричной. Хитросплетение интриг классического опереточного сюжета в руках народного артиста России Юрия Александрова получает созвучное нашему времени сценическое воплощение. Масштабные декорации воссоздают на сцене театра купол цирка, а яркая хореография и чувственная музыка гарантируют зрителю то неповторимое ощущение праздника, за которое и любят оперетту.

Ранее в Музыкальном театре перенесли со 2 сентября на 2 октября гала-концерт "Опера 2020. Перезагрузка".

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Комментарии

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Zim
2020-09-02 12:07:49
А почему артисты оперы болеют в лёгкой форме или совсем бессимптомно? Может потому, что постоянно поют? Легкие вентилируют?
новый
2020-09-02 11:53:18
Приходите к нам в театр, мы заразим вас легкой формой. Это не театр, это цирк.
кир
2020-09-02 11:27:09
Костя сделает подкоп под театр и сорвет ваши спектакли.
Гость
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