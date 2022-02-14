Рамка позволяет измерять температуру и дезинфицирует верхнюю одежду и обувь.

В Театре кукол Карелии установлена бактерицидная рамка для зрителей. Она позволит обезопасить посещение учреждения культуры в разгар эпидемии коронавирусной инфекции.

Как отметили в театре, новое оборудование приобретено благодаря программе «Культура малой родины. Театр – детям». Бактерицидная рамка способна быстро измерить температуру и при необходимости дезинфицирует верхнюю одежду и обувь. Ультрафиолетовые лампы, которыми оборудована рамка, убивают до 99% микробов.