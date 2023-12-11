В Карелии чествуют актрису, отдавшую республиканскому театру кукол почти 55 лет

В среду, 13 декабря, свое 75-летие отмечает актриса театра кукол Карелии Людмила Терентьева.

Как сообщается в паблике театра в социальной сети, 13 числа исполняется 75 лет актрисе театра кукол Карелии, заслуженной артистке республики Людмиле Васильевне Терентьевой.



«1 января 1969 года она была зачислена в труппу театра кукол, уже отыграв роль Снегурочки в декабрьском новогоднем спектакле „О чем рассказали волшебники“ по пьесе Георгия Ландау „Снегуркина школа“. С тех пор прошло почти 55 лет. На сегодняшний день Людмила Терентьева — старейшая работающая актриса Театра кукол Карелии, и ее по праву можно назвать хранителем истории и традиций театра», — говорится в сообщении.



Как рассказали в пресс-службе театра, каждое утро Людмила Васильевна встает в пять утра и приходит на работу раньше всех.



«Театр кукол давно стал ее домом. Сюда ходила она в детстве на спектакли с участием брата — Юрия Харина, тут познакомилась со своим мужем — заслуженным артистом Карелии Николаем Терентьевым, здесь за кулисами рос их сын Антон», — сообщили в театре.



Как следует из пресс-релиза, изначально Людмила Терентьева хотела стать учительницей, но куклами занималась с детства. Сначала училась работать петрушечной куклой в театральном кружке во Дворце пионеров у Алексея Когана, потом в интернате овладевала мастерством ведения тростевой куклы под руководством Валентины Гурычевой.



«А когда в труппу театра кукол поступил старший брат, то не пропускала ни одного профессионального кукольного спектакля. Люда Харина третий год работала на заводе, когда театр вновь объявил конкурс о поиске молодежи. Она дошла до последнего этапа, и в декабре 1968 года за ней приехала машина из театра — надо было срочно вводиться в новогодний спектакль. Так вместо выхода на смену в цех ОТК „Онежского тракторного завода“ Людмила впервые вышла на сцену Петрозаводского театра кукол. От судьбы не уйдешь», — сообщили в пресс-службе.



Терентьева сыграла сотни ролей на сцене петрозаводского театра кукол, была занята в самых знаковых спектаклях театра, работала с Алексеем Коганом, Сергеем Ефремовым, Вениамином Советовым, Михаилом Королевым, Олегом Зарубиным, Николаем Боровковым, Сергеем Белкиным, Юрием Андреевым и другими известными режиссерами.



Ее коллегами и партнерами по сцене были основатели театра Зоя Пергамент, Валентина Козлова, Алексей Дмитриевич Коган, а также Галина Левицкая, Юрий Андреев, Татьяна Агуреева, Борис Биттенбиндер, Сергей Святненко, Николай Терентьев, Александр Довбня и другие.



«Людмила Терентьева — чуткий и внимательный партнер, она все замечает и всегда старается помочь. Сама она училась профессии в театре, и потому дает верные и дельные практические советы молодым артистам. Прислушаться стоит: почетное звание „Заслуженный артист КАССР“ Людмила Васильевна получила еще в 1985 году и ведущее положение в труппе театра занимает с прошлого века», — говорится в сообщении.



В репертуарном листе Людмилы Васильевны больше положительных персонажей: мальчики и девочки, заглавные героини, многочисленные матери. Снегурочка и Царевна Несмеяна, Василиса Прекрасная и Русалочка, Дюймовочка и Мальвина.



Людмила Терентьева особо ценит свои характерные и драматические роли — Генеральшу в «Царевне-лягушке», Водянчика в «Карельском сувенире», Дочь Лоухи Трахенетер в «Песни о Сампо», Мать Лемминяйнена в спектакле «Картины Калевалы», но любит и нежную и ласковую Маму-кошку в спектакле «Непослушные котята», и добрую Фею в «Золушке». Эти роли помнят бабушки и дедушки нынешних юных зрителей, заявили в театре.



«Одно из главных достоинств артиста театра кукол — это голос. Голос Людмилы Терентьевой позволяет ей и сейчас создавать образы мальчиков и девочек, зверюшек и букашек, озвучивать предметы и оживлять объекты. В текущем репертуаре театра она играет Мышку из „Курочки Рябы, или Сказки о простом счастье и золотом несчастье“, Жирафу из „Любопытного слоненка“, Снегурочку из „Девочки Снегурочки“, Принцессу Эльзу из „Снежной королевы“, Божью коровку из „Букашкиных секретов“, Маму-утку из „Серая шейки“ и множество ролей в ширмовых спектаклях для малышей. Зная весь репертуар театра, Людмила Васильевна может ввестись практически в любой спектакль, как на выезде, так и на стационаре», — сообщили в учреждении культуры.



Людмила Терентьева разработала и регулярно проводит авторскую экскурсию в «Волшебную комнат» театра — комнату, где хранятся куклы. В ноябре 2023 года — как и каждый год — она приняла участие во всероссийской акции «Ночь искусств».



Двадцать лет подряд Людмила Терентьева — куратор республиканского фестиваля детских и юношеских театров кукол «Куклантида». Она присутствует на всех детских репетициях, помогает детям и их руководителям понять законы театра кукол, делает важные замечания и дает бесценные по точности советы и как актриса, и как режиссер, и как театральный критик. На выступлениях коллективов Людмила Васильевна зачастую помогает детям за ширмой, а на вручении призов обязательно дарит подарок от себя. Номинация так и называется «Специальный приз от актрисы Людмилы Терентьевой».



«Людмила Васильевна Терентьева — член союза театральных деятелей Карелии, память театра кукол, универсальный театральный специалист, безотказный и незаменимый. Чествование юбиляра состоится 13 декабря на сцене Дома актера в 18.00», — сказано в поздравлении.



