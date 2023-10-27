В центре Петрозаводска протаранили светофор

Авария произошла на перекрестке улиц Куйбышева и Малой Слободской.
В Петрозаводске на перекрестке улиц Малая Слободская и Куйбышева произошла авария.
Легковой автомобиль занесло, и он вылетел за пределы проезжей части, сбив при этом светофор.
Видео с происшествием было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Ранее стало известно число пострадавших в страшной аварии на улице «Правды» в Петрозаводске.
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