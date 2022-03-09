В Верховном суде Карелии начался процесс по громкому делу об организации заказного убийства предпринимателя

В Верховном суде Карелии начался процесс по уголовному делу обвиняемого в организации убийства по найму Сергея Просянюка.

В Верховном суде Карелии под председательством Никиты Гадючко 18 марта началось рассмотрение резонансного уголовного дела 58-летнего жителя Петрозаводска Сергея Просянюка. Следком Карелии обвиняет его в организации убийства своего бывшего работодателя Вячеслава Расторопова.

Как мы ранее сообщали, это дело рассматривается с участием присяжных заседателей. Их кандидатуры из числа жителей Петрозаводска: восемь человек основных и четыре - запасных, Верховный суд выбрал накануне, 17 марта.

В первый день суда гособвинитель, представитель прокуратуры Карелии Сергей Скворцов зачитал обвинительное заключение по делу Сергея Просянюка. После этого судья спросил у Просянюка, признает ли он свою вину. Вину, как и во время предварительного следствия, Просянюк, срок содержания которого под стражей судом ранее был продлен до 14 августа, не признал. Защищает подсудимого адвокат по назначению Юрий Петровский.

Затем суд начал исследовать письменные материалы дела, насчитывающего 10 томов. На этом первое заседание суда завершилось, следующее запланировано на 22 марта.

Ранее мы сообщали, что в ночь с 28 на 29 июня 2005 года у своего дома на улице Красноармейской в Петрозаводске, из автомата Калашникова был расстрелян 35-летний местный бизнесмен Вячеслав Расторопов. Он являлся учредителем ООО «Лигра» и владел помещениями в кинотеатре «Калевала» на Первомайском проспекте.

Только спустя 16 лет стало известно имя убийцы коммерсанта. Им оказался уроженец Петрозаводска Владислав Большанский, 1974 г. р., последние годы проживавший в Санкт-Петербурге. По версии карельского Следкома — и это подтвердилось в суде, проходивший срочную службу в Чечне, Большанский убил Расторопова по заказу бывшего директора фирмы «Лигра» Сергея Просянюка, которого по ряду причин уволил Расторопов.

© Владислав Большанский / instafram; © Следственный комитет Российской Федерации

Как ранее мы сообщали, 28 января судья петрозаводского городского суда Ольга Ильичева приговорила Владислава Большанского к 9 годам и 9 дням лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал Большанского выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда сыну Расторопова Эдуарду.