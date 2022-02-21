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Уголовное дело организатора убийства бизнесмена в Петрозаводске суд рассмотрит с участием присяжных заседателей

Новости. Общество
17:16, 22 Февраля 2022
фото: © Владислав Большанский / instafram; © Следственный комитет Российской Федерации

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Уголовное дело петрозаводчанина Сергея Просянюка, обвиняемого в организации убийства по найму, Верховный суд Карелии рассмотрит с участием присяжных заседателей.

Судья Верховного суда республики Никита Гадючко 24 февраля приступит к предварительным судебным слушаниям по уголовному делу 58-летнего жителя Петрозаводска Сергея Просянюка, которого Следком Карелии обвиняет в организации убийства своего бывшего работодателя Вячеслава Расторопова.

Как стало известно «Столице на Онего», ожидается, что вначале суд продлит срок содержания обвиняемого под стражей еще на полгода. Затем будет рассмотрено ходатайство самого Сергея Просянюка и его адвоката по назначению Юрия Петровского о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

Это ходатайство, разъяснили нам юристы, суд не может не удовлетворить. Ранее мы сообщали , что в ночь с 28 на 29 июня 2005 года у своего дома на улице Красноармейской в Петрозаводске, из автомата Калашникова был расстрелян 35-летний местный бизнесмен Вячеслав Расторопов. Он являлся учредителем ООО «Лигра» и владел помещениями в кинотеатре «Калевала» на Первомайском проспекте.

Только спустя 16 лет стало известно имя убийцы коммерсанта. Им оказался уроженец Петрозаводска Владислав Большанский, 1974 г. р., последние годы проживавший в Санкт-Петербурге. По версии карельского Следкома — и это подтвердилось в суде, проходивший срочную службу в Чечне, Большанский убил Расторопова по заказу бывшего директора фирмы «Лигра» Сергея Просянюка, которого по ряду причин уволил Расторопов.

 Поэтому, считает следствие, названный экс-директор из мести организовал убийство бывшего работодателя, для чего он передал своему давнему знакомому Большанскому автомат Калашникова.

Оружие за два года до этого было похищено с территории одной из войсковых частей в Волгоградской области. Автомат, по информации Большанского следствию, он, готовясь к убийству, пристреливал в Вологодской области в присутствии заказчика Просянюка, который его туда отвез. За расправу над Растороповым уволенный директор «Лигры» пообещал Большанскому 5 тысяч долларов С. А. Однако после выполнения смертельного заказа отдал только 2 тысячи долларов.

Как ранее мы сообщали, 28 января судья петрозаводского городского суда Ольга Ильичева приговорила Владислава Большанского к 9 годам и 9 дням лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал Большанского выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда сыну Расторопова Эдуарду.

Что касается Сергея Просянюка, то, по нашим данным, свою вину он не признает и никаких показаний по делу не дает. В настоящее время обвиняемый в организации убийства Расторопова Просянюк содержится в следственном изоляторе при ИК № 9 Петрозаводска.

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