В Заксобрании обсудили, как развивается первичное звено здравоохранения в Карелии

На заседании профильного комитета Заксобрания Карелии замглавы Минздрава республики рассказал о реализации региональных составляющих нацпроекта «Здравоохранение».
В Законодательном собрании республики 13 июня состоялось заседание Комитета по здравоохранению и социальной политике. Перед депутатами выступил с докладом заместитель Министра здравоохранения Карелии Игорь Кижнерман.
Замминистра рассказал о реализации в Карелии региональных составляющих нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которых развивается система первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, проекты направлены на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрам.
На 13 июня финансовое обеспечение региональных проектов, по словам замминистра, составило 1 миллиард 314 миллионов 860 тысяч рублей. При этом 959 миллионов рублей выделено из федерального бюджета, 355 миллионов — из бюджета Карелии.
В частности, на модернизацию первичного звена здравоохранения в нынешнем году предусмотрено 605,8 млн рублей, причем подавляюще большую часть расходов — 592,2 млн рублей — примет на себя федеральный бюджет, 13,6 млн рублей выделено из бюджета республики.
Как уточнил Игорь Кижнерман, ведется работа по закупке 208 единиц медицинского оборудования для лечебных учреждений, где оказывают первичную медико-санитарную помощь. На ближайшее будущее запланированы капремонты на 27 объектах, а также закупка 15 автомобилей.
Закуплено жилье для врачей, приехавших в Карелию из других регионов — несколько в Петрозаводске, а также в городе Сортавала, всего 14 квартир.
Коснулся замминистра и строительства взрослой поликлиники на Кукковке в Петрозаводске. Уже выбран участок для строительства, заключен контракт на подготовку проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и строительно-монтажных работ, который сейчас находится на экспертизе.
Приобретение новых ФАПов в 2023 запланировано сразу в нескольких районах республики. Фельдшерско-акушерские пункты появятся в поселках Вирандозеро, Новое Машезеро, Панозеро, Кузема, Кедрозеро, Энгозеро, Сосновый, Лахколампи и селе Колежма. По всем объектам или уже заключены договора аренды, или объявлены аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков. Кроме того, готовится строительство двух амбулаторий — в петрозаводском районе Соломенное, а также в поселке Чална Пряжинского района.
По строительству чалнинской амбулатории у депутатов возникли вопросы. Как объяснил замминистра, возведение здания уже началось, готовность составляет 40%. Депутаты заинтересовались, как контролируется качество строящегося объекта и порядок расчета проектной мощности. Кроме того, возникли вопросы, почему министерство сосредоточилось на покупке готовых ФАПов, не рассматривая другие варианты.
Игорь Кижнерман объяснил, что Минздрав Карелии работает с местным производителем — заводом модульных конструкций. Проекты ФАПов разрабатываются на основании стандартного медико-технологического задания. Ни одного нарекания по качеству среди уже приобретенных фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах республики не было. Также содержание и оплата коммунальных услуг в новых объектах оказывается дешевле. По строящейся амбулатории в Чалне замглавы республиканского Минздрава привел такие же аргументы.
Депутаты Заксобрания взяли на контроль строительство амбулатории, а также запланировали выезд в Пряжинский район, чтобы лично ознакомиться с ходом работ.
«На комитете обсудили реализацию национального проекта „Здравоохранение“ в Карелии. Можно констатировать, что из федерального и регионального бюджетов выделяются очень большие средства на модернизацию первичного звена здравоохранения — более миллиарда рублей. Работы разноплановые: это и приобретение новых объектов, в том числе амбулаторий и ФАПов, покупка медицинского оборудования, приобретение автомобилей. Есть разделы и по усилению информатизации, и по кадровой политике. Горячую дискуссию вызвали конкретные объекты, но можно констатировать, что ответы мы получили, а там, где вопросы остались, будем встречаться с представителями Минздрава, с местными жителями и вместе находить компромиссные решения», — подвел итоги обсуждения председатель Комитета Алексей Хейфец.
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