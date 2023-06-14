В Заксобрании обсудили, как развивается первичное звено здравоохранения в Карелии

На заседании профильного комитета Заксобрания Карелии замглавы Минздрава республики рассказал о реализации региональных составляющих нацпроекта «Здравоохранение».

В Законодательном собрании республики 13 июня состоялось заседание Комитета по здравоохранению и социальной политике. Перед депутатами выступил с докладом заместитель Министра здравоохранения Карелии Игорь Кижнерман.

Замминистра рассказал о реализации в Карелии региональных составляющих нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которых развивается система первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, проекты направлены на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрам.

На 13 июня финансовое обеспечение региональных проектов, по словам замминистра, составило 1 миллиард 314 миллионов 860 тысяч рублей. При этом 959 миллионов рублей выделено из федерального бюджета, 355 миллионов — из бюджета Карелии.

В частности, на модернизацию первичного звена здравоохранения в нынешнем году предусмотрено 605,8 млн рублей, причем подавляюще большую часть расходов — 592,2 млн рублей — примет на себя федеральный бюджет, 13,6 млн рублей выделено из бюджета республики.



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Как уточнил Игорь Кижнерман, ведется работа по закупке 208 единиц медицинского оборудования для лечебных учреждений, где оказывают первичную медико-санитарную помощь. На ближайшее будущее запланированы капремонты на 27 объектах, а также закупка 15 автомобилей.

Закуплено жилье для врачей, приехавших в Карелию из других регионов — несколько в Петрозаводске, а также в городе Сортавала, всего 14 квартир.

Коснулся замминистра и строительства взрослой поликлиники на Кукковке в Петрозаводске. Уже выбран участок для строительства, заключен контракт на подготовку проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и строительно-монтажных работ, который сейчас находится на экспертизе.

Приобретение новых ФАПов в 2023 запланировано сразу в нескольких районах республики. Фельдшерско-акушерские пункты появятся в поселках Вирандозеро, Новое Машезеро, Панозеро, Кузема, Кедрозеро, Энгозеро, Сосновый, Лахколампи и селе Колежма. По всем объектам или уже заключены договора аренды, или объявлены аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков. Кроме того, готовится строительство двух амбулаторий — в петрозаводском районе Соломенное, а также в поселке Чална Пряжинского района.

По строительству чалнинской амбулатории у депутатов возникли вопросы. Как объяснил замминистра, возведение здания уже началось, готовность составляет 40%. Депутаты заинтересовались, как контролируется качество строящегося объекта и порядок расчета проектной мощности. Кроме того, возникли вопросы, почему министерство сосредоточилось на покупке готовых ФАПов, не рассматривая другие варианты.

Игорь Кижнерман объяснил, что Минздрав Карелии работает с местным производителем — заводом модульных конструкций. Проекты ФАПов разрабатываются на основании стандартного медико-технологического задания. Ни одного нарекания по качеству среди уже приобретенных фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах республики не было. Также содержание и оплата коммунальных услуг в новых объектах оказывается дешевле. По строящейся амбулатории в Чалне замглавы республиканского Минздрава привел такие же аргументы.

Депутаты Заксобрания взяли на контроль строительство амбулатории, а также запланировали выезд в Пряжинский район, чтобы лично ознакомиться с ходом работ.

«На комитете обсудили реализацию национального проекта „Здравоохранение“ в Карелии. Можно констатировать, что из федерального и регионального бюджетов выделяются очень большие средства на модернизацию первичного звена здравоохранения — более миллиарда рублей. Работы разноплановые: это и приобретение новых объектов, в том числе амбулаторий и ФАПов, покупка медицинского оборудования, приобретение автомобилей. Есть разделы и по усилению информатизации, и по кадровой политике. Горячую дискуссию вызвали конкретные объекты, но можно констатировать, что ответы мы получили, а там, где вопросы остались, будем встречаться с представителями Минздрава, с местными жителями и вместе находить компромиссные решения», — подвел итоги обсуждения председатель Комитета Алексей Хейфец.