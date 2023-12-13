«Вакцины будут незамедлительно направлены в регионы», — о поставке вакцин рассказали в Минздраве России

Ситуацию с поставкой вакцин против кори, краснухи и паротита прокомментировали в Минздраве России.

Ситуацию с поставкой вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита прокомментировал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.



«По данным единого поставщика вакцин для национального календаря прививок поставка очередной партии комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита… в объеме 344 тысячи доз запланирована на 22 декабря. Вакцины будут незамедлительно направлены в регионы», — процитировали Кузнецова в Минздраве Карелии.

Следующая партия в 185,5 тысяч доз запланирована на 19 января 2024 года.



«В целом поставки по госконтракту 2023 года в объеме еще более 2 млн доз будут завершены до апреля включительно. Задержки поставок, по данным производителя, связаны с техническими проблемами при производстве», — сказал помощник министра.