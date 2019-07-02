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Новости. Общество
10:43, 02 Июля 2019
фото: Минприроды РФ

"Валентик – это не столько беда лесного хозяйства, сколько ее символ"

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Руководитель Лесного отдела Гринпис России прокомментировал отставку главы Рослесхоза.

Известный лесной эксперт, руководитель Лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко назвал "долгожданным событием для российского лесного хозяйства" уход Ивана Валентика с поста главы Федерального агентства лесного хозяйства. Как пояснил Ярошенко, "поначалу Валентик выглядел многообещающим молодым руководителем, и предыдущая его работа в Минсельхозе и Минприроды давала некоторую надежду, но надежда не оправдалась, и это стало понятно довольно быстро". "Для лесного хозяйства Валентик стал бодрым маневровым паровозом, уверенно тянущим отрасль в тупик", – написал Алексей Ярошенко на "Лесном форуме Гринпис России".

Вместе с тем, лесной эксперт заметил, что уход Ивана Валентика с поста руководителя Рослесхоза мало что поменяет в судьбе ведомства.  

"Валентик – это не столько беда лесного хозяйства, сколько символ беды, ее олицетворение. Беда – в том, что главное лесное ведомство страны практически утратило профессионализм и чувство реальности, полностью погрязло в мире лесных фантазий, ложных идей, фальшивой отчетности и тому подобной чепухи. Неспособность вести за собой отрасль, предлагать разумные пути ее развития, обеспечивать грамотные формулировки отраслевых правил, или хотя бы собирать достоверную информацию о том, что происходит с лесами – это диагноз не только Валентика, руководившего Рослесхозом в течение почти пяти лет, но, к сожалению, и всего ведомства. И этот диагноз с уходом Валентика никуда не делся", – считает Алексей Ярошенко.

Напомним, Иван Валентик является выпускником Петрозаводского государственного университета. В 2011-2014 годах Валентик возглавлял управление государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений Рослесхоза. А в октябре 2014 года выходец из Карелии занял пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-02 11:09:59
Можно подумать что в других ведомствах у нас сплошь профессионалы работают. Почему тогда экономика в упадке?
Гость
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