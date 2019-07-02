"Валентик – это не столько беда лесного хозяйства, сколько ее символ"

Новости по теме
Руководитель Лесного отдела Гринпис России прокомментировал отставку главы Рослесхоза.
Известный лесной эксперт, руководитель Лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко назвал "долгожданным событием для российского лесного хозяйства" уход Ивана Валентика с поста главы Федерального агентства лесного хозяйства. Как пояснил Ярошенко, "поначалу Валентик выглядел многообещающим молодым руководителем, и предыдущая его работа в Минсельхозе и Минприроды давала некоторую надежду, но надежда не оправдалась, и это стало понятно довольно быстро". "Для лесного хозяйства Валентик стал бодрым маневровым паровозом, уверенно тянущим отрасль в тупик", – написал Алексей Ярошенко на "Лесном форуме Гринпис России".
Вместе с тем, лесной эксперт заметил, что уход Ивана Валентика с поста руководителя Рослесхоза мало что поменяет в судьбе ведомства.
"Валентик – это не столько беда лесного хозяйства, сколько символ беды, ее олицетворение. Беда – в том, что главное лесное ведомство страны практически утратило профессионализм и чувство реальности, полностью погрязло в мире лесных фантазий, ложных идей, фальшивой отчетности и тому подобной чепухи. Неспособность вести за собой отрасль, предлагать разумные пути ее развития, обеспечивать грамотные формулировки отраслевых правил, или хотя бы собирать достоверную информацию о том, что происходит с лесами – это диагноз не только Валентика, руководившего Рослесхозом в течение почти пяти лет, но, к сожалению, и всего ведомства. И этот диагноз с уходом Валентика никуда не делся", – считает Алексей Ярошенко.
Напомним, Иван Валентик является выпускником Петрозаводского государственного университета. В 2011-2014 годах Валентик возглавлял управление государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений Рослесхоза. А в октябре 2014 года выходец из Карелии занял пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии