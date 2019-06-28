Глава Рослесхоза, выходец из Карелии, Иван Валентик подал в отставку

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя главы кабинета министров Дмитрия Медведева.

"Да, такое заявление есть. Я подтверждаю", - сказал он, передает ТАСС.

Иван Валентик родился 22 июля 1976 года в Петрозаводске. Окончил Петрозаводский государственный университет. В разные годы работал в министерстве сельского хозяйства РФ, Росприроднадзоре.

В 2011-2014 годах был начальником управления государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений Рослесхоза.

С октября 2014 года занимает пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.