Глава Рослесхоза, выходец из Карелии, Иван Валентик подал в отставку

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Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя главы кабинета министров Дмитрия Медведева.
"Да, такое заявление есть. Я подтверждаю", - сказал он, передает ТАСС.
Иван Валентик родился 22 июля 1976 года в Петрозаводске. Окончил Петрозаводский государственный университет. В разные годы работал в министерстве сельского хозяйства РФ, Росприроднадзоре.
В 2011-2014 годах был начальником управления государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений Рослесхоза.
С октября 2014 года занимает пост заместителя министра природных ресурсов и экологии, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.
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