Валентина Пивненко готова «идти поперек» Госдумы ради сокращения водоохранной зоны в Карелии

Депутат Государственной Думы от Карелии продолжит добиваться для республики уменьшения ширины прибрежных защитных полос с 200 до 50 метров.

Напомним, Комитет Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 18 января отклонил законодательную инициативу из Карелии по внесению изменений в Водный кодекс РФ. Она касается уменьшения ширины прибрежных защитных полос с 200 до 50 метров. Но представлявшая на профильном комитете законопроект депутат Госдумы Валентина Пивненко отступать не собирается. Парламентарий продолжит добиваться сокращения водоохранной зоны для республики и в Совете Федерации, и в Государственной Думе.

Как отметила Валентина Пивненко, предполагается, что в апреле в Государственной Думе пройдут парламентские слушания по вопросам использования Водного кодекса. Там Карелия вновь будет «продвигать» свой законопроект.

«Будем дополнительные аргументы готовить для защиты нашей позиции. Поэтому мы пока не останавливаемся. Во всяком случае, если мне после заключения профильного комитета будет высказано предложение снять вопрос поправки в Водный кодекс с рассмотрения из повестки пленарного заседания в Государственной Думе, я откажусь. Пойду поперек!» — отметила парламентарий.

Почему власти республики намерены добиться изменения Водного колекса, читайте в материале «Когда берегов не видят».