Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 15 Марта 2018

ВИДЕО: Тарзан на работе и пышная брюнетка (но не Королева) (18+)

По теме

Штрафы за мойку машин на берегах рек хотят повысить в 10 раз
15.03.18 22:00
Электронные сигареты подсадили на табак больше людей, чем избавили от него
15.03.18 21:05
Выпуск "Путинки" и "Доброго медведя" приостановят
15.03.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Жаркий перформанс супруга поп-звезды попал в Сеть.

В Сети появилось видео, сделанное, как говорят, на приватной вечеринке. На записи запечатлен супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, с одной лишь простыней на причинном месте жарко прижимающийся к аппетитной темноволосой женщине (и это явно не его жена), рассказывают Дни.ру.

Недавно стриптизер Сергей Глушко, известный под брутальным псевдонимом Тарзан, выступил в ночном клубе в Волгодонске. Говорят, общественность не должна была узнать подробности перформанса супруга певицы Наташи Королевой, так как вечеринка была закрытой. Но не тут-то было. Кто-то из зрителей буквально из-под полы снял страстный танец Тарзана и разместил его в Сети.

Теперь любой желающий, кому уже есть 18 лет, может в свободном доступе оценить физические данные мужа Королевой. Стриптизер в одной простынке на сцене жарко прижимал к себе, укладывал на спину, а также ставил на четвереньки фигуристую брюнетку, которая не уступала в артистизме кудрявому Глушко.

Сцена была настолько маленькой, что зрители, обступив ее, могли легко разглядеть все подробности чрезвычайно откровенного эротического танца артиста и его партнерши. Посетители клуба, кто посмеиваясь, кто с широко раскрытыми глазами, внимательно следили за действом, а те, кто порасчетливее, снимали видео.

Можно подумать, что за Глушко и пышной дамой следили исключительно женщины, но это не так. Судя по ролику, среди гостей заведения было много мужчин, которые с не меньшим любопытством наблюдали этот перформанс.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что танец стриптизера оказался слишком откровенным: "Чет перебор мне", "Какой кошмар!", "Это ж позор! Как Наташа это все позволяет?", "О боже какой ужас", "Наташа королева уже не та", "Мрази!". Один из комментатором ресурса "Дни.ру" предложил присвоить Тарзану почетное звание: "Где Мединский то? Пора "народного" присваивать".

По теме

Штрафы за мойку машин на берегах рек хотят повысить в 10 раз
15.03.18 22:00
Электронные сигареты подсадили на табак больше людей, чем избавили от него
15.03.18 21:05
Выпуск "Путинки" и "Доброго медведя" приостановят
15.03.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2018, 08:35
ФОТО: Водитель легковушки погиб, протаранив УАЗ на трассе в Карелии
14.03.2018, 16:54
В "АвтоВАЗе" рассказали о дизайне нового внедорожника Lada
14.03.2018, 11:01
Жизнь "под снос"
11.03.2018, 12:45
Водитель BMW погиб после столкновения с фурой в Олонецком районе Карелии
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
10.03.2018, 16:33
ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле

Аналитика

Сегодня 12:06
Политкухня
"Все меры озвучить не могу, но будем готовы" 1
В ЦИК Карелии обсудили вопросы нарушения избирательного законодательства в соцсетях.
Алексей Бахилин: "Избиратель у нас – требовательный" 1
Сегодня 11:06
Жизнь "под снос" 4
14.03.2018 11:01
"Роснефть": не только экономика 2
13.03.2018 12:06
Следить за выборами дистанционно – дело увлекательное и полезное 1
13.03.2018 11:21
Вся аналитика

Чтиво

07.03.2018 13:27
Личное мнение
Как я к Путину ездила 12
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Карелии грозит биатлонный бум? 1
06.03.2018 14:05
Баба с пакетами 18
01.03.2018 12:49
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
14.03.2018 15:15
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»