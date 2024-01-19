Виктор Россыпнов сообщил о переносе встречи с жителями Заозерья

На собрании обсудят вопросы электроснабжения.

Как в личном профиле сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, встреча с жителями Заозерья переносится на пятницу 17 часов.

Виктор Россыпнов отметил, что место остается прежним — администрация поселения.

По словам министра, место и время встречи в Новой Вилге остается без изменений.