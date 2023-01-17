Виновник аварии с лесовозом в Карелии, повлекшей тяжкий вред здоровью, выслушал приговор

Житель Петрозаводска получил один год ограничения свободы за ДТП на встречной полосе.

Прионежский районный суд вынес приговор 46-летнему жителю Петрозаводска. Мужчину признали виновным в ДТП, которое повлекло тяжкий вред здоровью.

Суд доказал, что в декабре 2021 года мужчина за рулем грузового автомобиля с прицепом двигался из Петрозаводска в сторону села Деревянное.



При этом он неправильно выбрал скорость и при повороте допустил занос прицепа. В результате машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с лесовозом.



Водитель большегруза получил травмы, квалифицированные экспертом как тяжкий вред здоровью.

Во время предварительного и судебного расследования обвиняемый вину не признавал, сообщили в прокуратуре Карелии.

По уголовному делу были проведены многочисленные судебные экспертизы, подтвердившие обратное.

Виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.