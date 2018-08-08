Витамин D. Всем выйти из сумрака

В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.

Множества болезней можно избежать, если стать более внимательным к витамину D (или как его называет современная доказательная медицина – гормон D)

Витамин D – это группа биологически активных веществ (холекальциферол D3 – вырабатывается под влиянием УФ лучей и эргокальциферол D2 – поступает в организм с пищей) считается еще и важным гормоном, оказывающим активное влияние на весь организм. Нехватка этого вещества может стать причиной многих недугов, поэтому необходимо регулярно проверять уровень его содержания в теле.

О том, как витамин D влияет на самые различные сферы нашей жизни читайте здесь.

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