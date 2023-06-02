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Вице-премьер Абрамченко: «Мы будем заниматься Ладогой и Онегой»

Новости. Общество
07:00, 06 Июня 2023
фото: Совет Федерации

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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко ответила на вопрос сенатора от Карелии Игоря Зубарева о защите Ладожского и Онежских озер в рамках нового федерального проекта.

Мероприятия по защите Ладоги и Онеги войдут в объединенный федеральный проект по оздоровлению водных объектов. Новый проект, среди основных подходов к формированию которого является принцип бассейновых округов, должен стартовать с 2025 года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на расширенном заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, отвечая на вопрос сенатора от Карелии Игоря Зубарева.

На встрече обсуждалась подготовка «правительственного часа» заседания СФ 7 июня по вопросу «Об экологическом оздоровлении водных объектов и о развитии мелиоративного комплекса РФ». Игорь Зубарев обратил внимание заместителя председателя правительства на проблемах Ладожского и Онежского озер, куда сбрасываются либо недостаточно очищенные сточные воды, либо стоки вовсе без очистки.

«Мой касается всего водосборного бассейна, расположенного на большей части Северо-Запада России. Бассейн образуется Онежским и Ладожским озерами и реками их соединяющими, чьи акватории находятся в четырех регионах России: Ленинградской и Вологодская областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге. Из Онежского озера вода попадает через реку Свирь в Ладожское озеро, а из Ладожского – в реку Нева, откуда осуществляется 98 процентов водозабора города Санкт-Петербург. Также из этого водосборного бассейна осуществляется водозабор столицы Карелии, Петрозаводска, и ряда других крупнейших городов республики. В общей сложности качество жизни 11 млн человек, проживающих на территории 260 тысяч квадратных км, зависит от состояния этого водосборного бассейна. Но во всех четырех регионах, осуществляющих водозабор из этого бассейна, туда же производится сброс сточных вод. По информации Минприроды Карелии, сброс нормативно чистых вод в Ладожское и Онежское озера на 2021 год составлял не более 20 процентов», - отметил сенатор от Карелии.


скриншот видео "ГТРК Карелия"

Игорь Зубарев поинтересовался у Виктории Абрамченко, планируются ли мероприятия, направленные на оздоровление Ладожского и Онежского озер в рамках формирования объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов.

«Мы ежегодно по мере сил с волонтерами проводим мероприятия по очистке берегов наших озер. Но этого мало. А на примере озера Байкал все убедились, что сохранить – это в сотни раз дешевле, чем потом ликвидировать последствия загрязнений», - сказал парламентарий.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, и Ладога, и Онего войдут в новый федеральный проект, поскольку он коснется всех бассейновых округов.

«Мы, конечно, Ладогой и Онегой будем заниматься, потому что работаем над новым проектом бассейновых округов. Как будем заниматься этими двумя системами? Действительно, мы посмотрели на опыт работы с озером Байкал. По Байкалу три ключевых направления работы. Первое – это строительство очистных сооружений. Второе – ликвидация объектов накопленного вреда на суше. Они тоже очень негативно влияют на состояние экосистемы в целом. Поэтому ликвидация стихийных свалок - это задача №2 для Ладожского и Онежского озер. Третье направление – диффузный сток, биогенные стоки, стоки с полей. С этим будем работать вместе с Министерством сельского хозяйства. Три направления в новом проекте будут в приоритете», - ответила Абрамченко.

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