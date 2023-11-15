Владельца «Невского пассажа» в Петрозаводске оштрафовали за неисполнение решения о сносе пристройки

Суд оштрафовал Андрея Цмугунова на 200 тысяч рублей.

Мировой судья Петрозаводска Ирина Спиридонова наложила штраф в размере 200 тысяч рублей на предпринимателя Андрея Цмугунова. Причиной стало неисполнение судебного решения о сносе пристройки к жилому дому по адресу: проспект Александра Невского, 30.

Решение о демонтаже этой пристройки, известной в республике как «Невский пассаж», вступило в законную силу еще в 2014 году, но пока она стоит на своем месте.

Судья заслушала представителя карельского управления Федеральной службы судебных приставов, который объяснил, при каких обстоятельствах был составлен протокол на предпринимателя.

Подробнее о штрафе читайте в «МК в Карелии».