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Владельцы автомобилей в Петрозаводске будут сами виноваты, если на них упадут ледяные глыбы

Новости. Общество
10:06, 14 Марта 2022
фото: © hibiny.com

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Припаркованные во дворах Петрозаводска автомобили мешают управляющим компаниям очищать кровли домов от льда и снега, что может привести к ЧП.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации Петрозаводска заместитель главы города Юлия Мизинкова.

Эту тему она подняла в связи с происшествием на улице Горького, где ледяная глыба упала на стоявшую внизу машину. Ранее фото с места ЧП было размещено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

По словам Мизинковой, за неделю до происшествия управляющая компания очищала крышу, но не смогла это сделать на тех участках, которые нависают над припаркованными машинами.

Заммэра пояснила, что работы по очистке кровли могут начаться только после того, как владельцы переставят свои автомобили.

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