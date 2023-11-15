Владимир Любарский вернулся с СВО в Петрозаводск

Бывший глава карельской столицы приехал в нее впервые за 4 месяца.

Бывший глава Петрозаводска Владимир Любарский, ранее сложивший с себя полномочия и уехавший на СВО, вернулся в столицу Карелии.

«Один сослуживец довез от Светлодарска до Москвы, второй от Москвы до Петрозаводска. Братство в действии. Рик, Константин, спасибо! Я дома. Всем добра», — написал Любарский.

Также в своем тг-канале бывший мэр выкладывал фото дороги домой, в Карелию.

«Четыре месяца — не слишком долгий срок

А если в днях — то их всего сто двадцать

Еще один усвоенный урок

Легко уйти — но трудно возвращаться», — написал Владимир Любарский.

Напомним, глава Петрозаводска весной 2023 года подписал контракт и отбыл на СВО. Совсем недавно контракт закончился, но перед этим Любарский получил ранение.