Власти Карелии дали бесплатный автобус для перевозки жителей из одного конца поселка в другой (РАСПИСАНИЕ)

Ремонт моста в поселке Шуя в Карелии привел к тому, что жители не могли свободно переходить на другой берег реки.

Поэтому Минтранс Карелии выделил специальный автобус для перевозки жителей.

«Автобус будет перевозить пассажиров с левого берега реки Шуя на правый и в обратном направлении, так как сейчас у жителей поселка нет альтернативных возможностей для пешеходного перехода через реку. На данные мероприятия выделили около 6 млн рублей из бюджета республики», — сообщил в министерстве.