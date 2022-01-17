890x80
Реклама
Бывшие корпуса ОТЗ в Петрозаводске официально признаны объектами культурного наследия 11
17.01.2022 12:05
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 10
17.01.2022 14:43

Власти Петрозаводска ищут директора для школы в отдаленном микрорайоне города

Новости. Общество
07:25, 18 Января 2022
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новости партнеров

Объявлен конкурс на замещение должности руководителя школы № 19, расположенной в микрорайоне Птицефабрика.

По сообщению администрации Петрозаводска, объявлен конкурс на замещение должности директора основной общеобразовательной школа № 19» (ул. Птицефабрика, д. 2 и д. 4).

Соискатель должен иметь высшее профессиональное образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет.  Кандидат на должность директора может иметь высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 17 января по 17 февраля в рабочие дни (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) по адресу: 185910, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д. 2, каб. 426.

Подробную информацию о вакансии и необходимом пакете документов можно найти в разделе управления образования на сайте администрации Петрозаводска.

Ранее сообщалось, администрация Петрозаводска завершила поиски директора в школу №43: долгое время туда не удавалось найти руководителя.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Hoвый
2022-01-18 09:17:42
Работать некому - все правозащитники
Izia
2022-01-18 09:33:56
Hoвый, ты тоже хороший правозащитник . :)
Generalus87
2022-01-18 09:07:35
Ханцевича младшего. Пускай хозяйство поднимает
dikas
2022-01-18 08:44:48
Предложите Мирошник эту вакансию .Все критерии к требуемой должности, соблюдены.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

17.01.2022 17:07
Обществоведение
«Я только маленький винтик в этом» 28
Председатель Федерации биатлона Карелии рассказал общественникам, зачем нужно вырубать лес на Кургане под строительство кластера зимних видов спорта.
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 46
14.01.2022 14:24
Оптимизация депутатского мнения 7
13.01.2022 15:47
Вся аналитика

Чтиво

17.01.2022 14:43
Личное мнение
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 10
Руководитель команды волонтеров, которые тушили лесные пожары в Карелии летом 2021 года, Юлия Андреева рассказала, что дружина добровольцев игнорируется на всех уровнях власти.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
13.01.2022 16:45
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 9
10.01.2022 10:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»