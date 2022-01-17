Власти Петрозаводска ищут директора для школы в отдаленном микрорайоне города

Объявлен конкурс на замещение должности руководителя школы № 19, расположенной в микрорайоне Птицефабрика.

По сообщению администрации Петрозаводска, объявлен конкурс на замещение должности директора основной общеобразовательной школа № 19» (ул. Птицефабрика, д. 2 и д. 4).

Соискатель должен иметь высшее профессиональное образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет. Кандидат на должность директора может иметь высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 17 января по 17 февраля в рабочие дни (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) по адресу: 185910, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д. 2, каб. 426.

Подробную информацию о вакансии и необходимом пакете документов можно найти в разделе управления образования на сайте администрации Петрозаводска.

Ранее сообщалось, администрация Петрозаводска завершила поиски директора в школу №43: долгое время туда не удавалось найти руководителя.