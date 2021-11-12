Власти Петрозаводска нашли директора в школу, которую никто не желал возглавлять

Администрация Петрозаводска завершила поиски директора в школу №43: долгое время туда не удавалось найти руководителя.

Любовь Харичева возглавит школу № 43 Петрозаводска. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска со ссылкой на итоги конкурса на должность школьного директора.

Ранее Любовь Харичева занимала должность заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе и в течение нескольких месяцев исполняла обязанности руководителя учреждения.

Конкурс на замещение вакантной должности директора средней общеобразовательной школы № 43 с углубленным изучением отдельных предметов состоялся 24 ноября. Участие в конкурсе приняли три кандидата. Наибольшее количество баллов набрала Любовь Харичева.

Напомним, ранее школу № 43 в Петрозаводске возглавлял Александр Ханцевич. Затем он уволился по собственному желанию, отработав в учебном заведении два года. С тех пор администрация безуспешно пыталась найти нового директора в 43-ю школу.