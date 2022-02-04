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Власти в районе Карелии продали баню и предложили жителям мыться в спортивном центре (ВИДЕО)

Новости. Общество
14:52, 08 Февраля 2022
фото: © Надежда Коннова / ВК

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В Питкяранте после продажи городской бани жильцы неблагоустроенных домов лишились возможности нормально мыться, сообщила экс-глава города, помощник депутата Заксобрания Карелии от КПРФ Евгения Ульянова – Надежда Коннова.

Бывшая глава Питкяранты Надежда Коннова разместила на своей странице в интернете видео, в котором рассказала о судьбе городской бани.

В видеообращении Надежда Коннова отметила, что многие жители города обращаются к ней с вопросами о судьбе городской бани. По этому поводу в администрацию Питкярантского района от местной общественной приемной КПРФ и лично от депутата Заксобрания Карелии от КПРФ Евгения Ульянова был направлен запрос.

В ответе на запрос администрация Питкярантского района сообщила, что здание городской бани было продано еще в 2020 году, так было решено на заседании совета депутатов города Питкяранта.

По имеющейся у администрации Питкярантского района информации, новый собственник планировал провести в бане капитальный ремонт и открыть банный комплекс.

«Все необходимые услуги, в том числе для соблюдения правил личной гигиены, согласно требованиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, можно получить в МАУ ПМР „ФОК“, в котором дополнительно в 2019 году открыта сауна», — говорится в ответе на запрос депутата ЗС Карелии от КПРФ Евгения Ульянова.

Иными словами, власти Питкяранты предложили жителям мыться в спортивном центре, пока закрыта баня.

При этом, по словам экс-главы Питкяранты Надежды Конновой, на сегодняшний день баня закрыта, ремонт там не проводится, собственника никто не контролирует, а люди остались один на один со своей проблемой.

«Во-первых, ФОК, где предлагают мыться людям, имеет другое предназначение. Во-вторых, сауна, которую, как говорит глава администрации Питкярантского района Константин Булахов, дополнительно открыли для населения, стоит 420 рублей. Не каждая семья из неблагоустроенного жилья или пенсионеры смогут оплатить такое удовольствие», — сказала Надежда Коннова.

Также экс-мэр Питкяранты поинтересовалась: не хочет ли прокуратура дать правовую оценку действиям городских властей и нынешнему совету депутатов, которые приняли решение о продаже городской бани, оставив людей без возможности нормально мыться.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2022-02-08 16:21:39
Хорошо, что в Суоярви удалось сохранить 1 из 3-х общественных бань - в м/р Кайпа, которая пользуется популярностью у населения. В настоящее время предприниматель ведёт там ремонт, одновременно по выходным организована работа бани. Нельзя недооценивать значение общественной бани для небольших населенных пунктов, где большая доля неблагоустроенного жилья. Да и просто место отдыха, особенно зимой.
Титов
2022-02-08 15:55:55
" Оптимизация " населения в районах Карелии продолжается ликвидацией всех бань , а в Петрозаводске и всех общественных ....
Мотя
2022-02-08 15:54:41
С подачи воеводы местные чинуши хамят , не иначе .
Goxa
2022-02-08 15:33:00
В Сегеже баню закрыли и открыли Магнит!! Этих Магнитов на каждом углу, а мыться теперь людям негде, ведь в городе много неблагоустроенных домов. Люди молчат, прокуратура бездействует.
Teатральный критик
2022-02-08 15:05:01
Член цк когда сам в общественной бане мылся ?
Гость
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