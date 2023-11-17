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Власти России сообщили о мобилизации всех ресурсов для предотвращения обвала экономики

Новости. Экономика
13:27, 19 Ноября 2023
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

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Дмитрий Песков рассказал о преодолении последствий санкционного давления.

Власти России смогли предотвратить обвал экономики, который грозил стране после введения беспрецедентных санкций в 2022 году, и даже перейти к росту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале. Его слова приводит ТАСС.

«Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить», — сказал представитель Кремля, отметив, что на экономику РФ тогда обрушился груз беспрецедентных санкций.

«И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара», — подчеркнул Песков. Он напомнил, что это произошло после двух лет ковида, который тоже был большим ударом для экономики.

«Благодаря и достаточно прозорливым, мудрым решениям руководства страны, благодаря титанической работе правительства удалось выйти на плато, стабилизироваться и потом абсолютно неожиданным образом выйти на траекторию роста», — продолжил пресс-секретарь президента. По его мнению, для этого все и делалось, но вряд ли кто-то мог предполагать, что рост экономики РФ сейчас будет даже не 2%, как прогнозирует Еврокомиссия, а почти 3%.

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