Водитель грузовика пострадал при лобовом столкновении с пикапом в Карелии

Вылетевший на встречную полосу в Карелии пикап Volkswagen Amarok в лобовую протаранил грузовой фургон ГАЗ.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла во вторник на автодороге Олонец–ПиткярантаЛяп–песилта, в районе деревни Койриноя.

По предварительным данным, водитель Volkswagen при прохождении правого поворота допустил занос транспортного средства с выездом на встречную полосу дороги, где столкнулся с фургоном. В результате ДТП пострадал 48-летний водитель грузовика, житель Петрозаводска.

Водитель пикапа покинул место происшествия, сотрудники Госавтоинспекции его разыскали. Им оказался 26-летний житель Иркутской области. Когда к нему пришли полицейские, у мужчины были признаки опьянения. Кроме того, выяснилось, что у него нет водительских прав.