Водитель иномарки при странных маневрах трижды врезался в припаркованное авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Владелец поврежденного авто просит найти виновника ДТП на парковке у одного из домов по Октябрьскому проспекту в Петрозаводске.
В минувшую субботу, около полудня, на парковке возле одного из домов на Октябрьском проспекте водитель синего Renault Arkana врезался в припаркованную иномарку.
«Водитель, задевший машину, уехал. Помогите найти этого дворового «шумахера», - попросил в сети владелец поврежденной машины Alex Brij.
Судя по видео, опубликованному в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», скрывшийся автомобилист трижды врезался в иномарку.
Напомним, ранее мы писали о том, как водители кроссоверов умудрились столкнуться, выезжая с парковки задним ходом.
А также о том, что прохожий, рискуя жизнью, пытался остановить водителя, который скрылся с места ДТП на парковке в карельской столице.
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