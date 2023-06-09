Водитель иномарки при странных маневрах трижды врезался в припаркованное авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Владелец поврежденного авто просит найти виновника ДТП на парковке у одного из домов по Октябрьскому проспекту в Петрозаводске.

В минувшую субботу, около полудня, на парковке возле одного из домов на Октябрьском проспекте водитель синего Renault Arkana врезался в припаркованную иномарку.



«Водитель, задевший машину, уехал. Помогите найти этого дворового «шумахера», - попросил в сети владелец поврежденной машины Alex Brij.



Судя по видео, опубликованному в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», скрывшийся автомобилист трижды врезался в иномарку.



Напомним, ранее мы писали о том, как водители кроссоверов умудрились столкнуться, выезжая с парковки задним ходом.



А также о том, что прохожий, рискуя жизнью, пытался остановить водителя, который скрылся с места ДТП на парковке в карельской столице.