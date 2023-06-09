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Прохожий, рискуя жизнью, пытался остановить водителя, который скрылся с места ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:00, 11 Июня 2023
фото: © phonoteka.org

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Водитель иномарки врезался в припаркованный автомобиль на окраине Петрозаводска и покинул место ДТП.

В субботу, 10 июня, около 17.00, у дома №16 по Скандинавскому проезду в карельской столице произошло ДТП. Об этом говорится в сообщении пользователя паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии». 

Неизвестный водитель на черном авто врезался в припаркованный Hyundai Solaris красного цвета. Виновник ДТП начал уезжать, но машину попытался остановить прохожий. 

«Прошу откликнуться свидетелей ДТП, или самих виновных, кто уехал. Мужчина пытался остановить авто, но не получилось. Спасибо ему за это большое», - написала в паблике хозяйка поврежденного автомобиля Ксения Сергеева. 

По ее словам, заявление в полицию написано. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что водители двух кроссоверов в Петрозаводске умудрились столкнуться, выезжая с парковки задним ходом. 

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