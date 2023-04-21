Водители кроссоверов в Петрозаводске умудрились столкнуться, выезжая с парковки задним ходом (ВИДЕО)

Одна из городский камер видеонаблюдения запечатлела ДТП на парковке на улице Льва Толстого в Петрозаводске.
В пятницу, 9 июня, в 13.00, на парковке в районе пересечения улицы Льва Толстого с проспектом Александра Невского с парковки задним ходом выезжали два кроссовера.
На записи видеокамеры видно, что водители двигались на минимальной скорости. Тем не менее, избежать ДТП им не удалось.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в субботу, 10 июня, в Мурманской области в дорожной аварии погибла женщина, двое ее маленьких пассажиров попали в больницу.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание