Водители кроссоверов в Петрозаводске умудрились столкнуться, выезжая с парковки задним ходом (ВИДЕО)

Одна из городский камер видеонаблюдения запечатлела ДТП на парковке на улице Льва Толстого в Петрозаводске.

В пятницу, 9 июня, в 13.00, на парковке в районе пересечения улицы Льва Толстого с проспектом Александра Невского с парковки задним ходом выезжали два кроссовера.



На записи видеокамеры видно, что водители двигались на минимальной скорости. Тем не менее, избежать ДТП им не удалось.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что в субботу, 10 июня, в Мурманской области в дорожной аварии погибла женщина, двое ее маленьких пассажиров попали в больницу.