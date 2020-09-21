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Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, находится на свободе

Новости. Общество
12:32, 22 Сентября 2020
фото: © коллаж МВД Карелии
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Информацию о том, что Артем Гашков - участник смертельного ДТП, в котором погибли две женщины, находится на свободе, подтвердил его адвокат Дмитрий Мешков.

"Решение о том, на каких условиях оставить на свободе Артема Гашкова, принимали правоохранительные органы, я адвокат и не уполномочен отвечать на данный вопрос", - сказал Дмитрий Мешков корреспонденту "Столицы на Онего".

В минувший понедельник, 21 сентября, Артем Гашков сам ответил на звонок журналиста "Столицы на Онего", но узнав, кто ему дозвонился, отклонил разговор.

По словам адвоката Дмитрия Мешкова, на данный момент проводятся следственные действия, которые, возможно, продлятся несколько месяцев.

Напомним, 19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщины скончались на месте.

Водитель, бросив свой автомобиль приблизительно через 700 метров от места происшествия, скрылся. По данному факту возбудено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ.

В ходе проведенных мероприятий личность предполагаемого водителя была установлена. Им оказался 46-летний Артем Гашков. Спустя трое суток объявленный в розыск водитель сам пришел в полицию.

В настоящий момент проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Момент страшного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2020-09-22 13:44:35
Чего несколько месяцев расследовать?! В чем сомнения? За рулем был другой человек?
новый
2020-09-22 13:22:41
Следствие разберется.
Чеслав
2020-09-22 12:41:27
Интересно, почему смылся? Если пьяный был, то понятно! Но если трезвый убежал, ещё хуже....
Rmj
2020-09-22 12:57:32
Чеслав, сбил бы насмерть двух женщин - стресса бы не было у тебя? Люди реагируют по-разному.
Старый хрен
2020-09-22 13:21:40
Rmj, А откуда он знал что насмерть сбил? Он же уехал и убежал!? Не оказав помощи, или не так?
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