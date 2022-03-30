Водитель спецтехники лишился льготы из-за того, что работал в противопожарной службе Карелии

Водитель пожарного автомобиля в Пудоже проиграл суд по делу о досрочном выходе на пенсию — для этого требовалось работать в федеральной службе, сообщили на сайте местной инстанции.

Бывший сотрудник противопожарной службы Пудожского района обратился в суд с исковым заявлением к пенсионной службе. Оказалось, что истцу — водителю пожарного автомобиля — в льготный стаж включили только работу до 2004 года и поэтому не предоставили досрочную пенсию.

Представитель пенсионного органа не согласился с истцом, заявив, что досрочная пенсия назначается только работникам Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Мужчина же с 2004 года работал в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Пудожском муниципальном образовании Республики Карелия ГУ РК «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району». Эта структура не относится к федеральной службе.

В результате рассмотрения дела суд отказал истцу в удовлетворении требований. Из-за того, что мужчина числился в противопожарной службе Карелии, а не в федеральной противопожарной службе, права на досрочную пенсию он не имеет.

Решение не вступило в законную силу.