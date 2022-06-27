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Водитель в Карелии отказался остановить машину по требованию пограничника и будет наказан

Новости. Общество
16:04, 06 Июля 2022
фото: © anna-news.info

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Вступило в силу постановление Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в отношении водителя, который не остановился на контрольном пункте в пограничной зоне для проверки документов.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Инцидент произошел на контрольном пункте, расположенном на автодороге А-21 в Лахденпохском районе республики.

«Водитель автомашины „Лада Ларгус“ не выполнил, ясно видимое, выраженное в подаче сигнала светоотражающим жезлом, законное требование сотрудника Пограничного управления, исполняющего обязанности по охране государственной границы РФ, об остановке транспортного средства с целью проверки документов», — говорится в сообщении.

Водитель был установлен в результате оперативно-розыскных мероприятий, и Пограничное управление вынесло постановление о признании его виновным в совершении административного правонарушения по ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы РФ).  Нарушителю назначен административный штраф.

Как пояснили в Управлении, в соответствии со статьями 3 и 30 Закона РФ от 1 апреля 1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» пограничные органы в пределах приграничного района  имеют право проверять документы у граждан и документы транспортных средств, производить досмотр транспорта и грузов, а также временно ограничивать или запрещать движение  при проведении розыскных действий.

«Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия в целях предотвращения конфликтных ситуаций и во избежание привлечения к административной ответственности просит граждан соблюдать закон и осуществлять остановку транспортных средств в приграничных районах Республики Карелия по требованию сотрудников пограничных органов для проверки документов», — добавили в Управлении.

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