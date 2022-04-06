Водителей Петрозаводска 13 апреля проверят на трезвость

В Госавтоинспекции Петрозаводска предупредили о массовых проверках.

В целях предупреждения происшествий с пьяными водителями 13 апреля ГИБДД Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции напомнили, что за 3 месяца 2022 года от управления были отстранены 242 пьяных водителя, причем 32 из них сели за руль нетрезвыми не в первый раз. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда инспекторы остановили 150 пьяных водителей.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 71-59-00, 78-44-44.