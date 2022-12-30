Водителей Петрозаводска начали проверять на трезвость

В столице Карелии 2 и 3 января пройдут мероприятия «Контроль трезвости».

В первые дни нового года автоинспекторы проверят водителей на трезвость — об этом сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей 2 и 3 января в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости».

Всего за 11 месяцев 2022 года автоинспекторы в столице Карелии отстранили от управления 874 нетрезвых водителя. По вине пьяных за рулем было спровоцировано 9 ДТП, в которых 1 человек погиб, а еще 13 были травмированы.

О фактах управления автомобилями нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.