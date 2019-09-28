Водителей ждут массовые проверки на дорогах Карелии

ГИБДД Карелии проверит водителей на состояние алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Карелии информирует, что в выходные дни автоинспекторы проверят водителей на состояние опьянения.

Водителей просят с пониманием отнестись к кратковременным остановкам транспорта.

"К сожалению, на дорогах Карелии еженедельно пьяные водители совершают ДТП", - отметили в Госавтоинмпекции.