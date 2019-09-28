Водителей ждут массовые проверки на дорогах Карелии

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ГИБДД Карелии проверит водителей на состояние алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция Карелии информирует, что в выходные дни автоинспекторы проверят водителей на состояние опьянения.
Водителей просят с пониманием отнестись к кратковременным остановкам транспорта.
"К сожалению, на дорогах Карелии еженедельно пьяные водители совершают ДТП", - отметили в Госавтоинмпекции.
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