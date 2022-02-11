890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
«Ускорение коленом»: глава Карелии назвал метод, как надо было решать вопрос с аэродромом на севере 5
13.02.2022 15:07
Лобовое столкновение произошло на трассе в Карелии, за рулем были женщины (ФОТО) 2
13.02.2022 19:28
Полиция объявила в розыск пропавшего жителя Петрозаводска с деменцией
13.02.2022 17:04
Проблемы с реконструкцией детского лагеря в Карелии объяснили плохим качеством советской застройки 8
13.02.2022 15:29

Водопровод и канализацию для коттеджных поселков в деревнях Карелии построят за счет бюджета

Новости. Общество
12:01, 14 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС / Шарифулин Валерий

Новости партнеров

Инженерная инфраструктура для ИЖС в двух деревнях Карелии будет построена за счет бюджета по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии.

Первыми территориями, вошедшими в программу, стали участки в деревне Толвуя Медвежьегорского района и деревне Верховье Олонецкого района.

В Толвуе будет построено 12 индивидуальных жилых домов.

«К настоящему времени выполнены работы по устройству сетей водоснабжения, водоотведения и канализации, а также земляные работы для устройства автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

Общая сумма бюджетных ассигнований составит более 43 млн рублей.

В деревне Верховье будет обустроена площадка под 29 жилых домов. Там работы начнутся с 2023 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм

Аналитика

11.02.2022 12:08
Обществоведение
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.
Старое сменяется новым 10
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 18
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 21
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 6
08.02.2022 12:09
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 4
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 1
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Гиперборея-2022
Новое
Сегодня 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»