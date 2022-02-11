Водопровод и канализацию для коттеджных поселков в деревнях Карелии построят за счет бюджета

Инженерная инфраструктура для ИЖС в двух деревнях Карелии будет построена за счет бюджета по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии.

Первыми территориями, вошедшими в программу, стали участки в деревне Толвуя Медвежьегорского района и деревне Верховье Олонецкого района.

В Толвуе будет построено 12 индивидуальных жилых домов.

«К настоящему времени выполнены работы по устройству сетей водоснабжения, водоотведения и канализации, а также земляные работы для устройства автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

Общая сумма бюджетных ассигнований составит более 43 млн рублей.

В деревне Верховье будет обустроена площадка под 29 жилых домов. Там работы начнутся с 2023 года.