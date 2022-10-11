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Военком Петрозаводска о призыве: «Родители почему-то сразу резко забывают, где находятся их сыновья»

Новости. Общество
16:32, 21 Ноября 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Военный комиссар столицы Карелии Владимир Кудрик рассказал о сложностях осенней призывной кампании.

Начавшаяся на месяц позже обычного срока осенняя призывная кампания пока не радует военкома Петрозаводска Владимира Кудрика. Сотрудники военного комиссариата с 1 ноября тратят немало времени на розыск призывников, которые не спешат получать повестки. Родители будущих солдат не помогают военкомату – матери начинают страдать амнезией и не могут вспомнить ни где находятся их сыновья, ни их номера телефонов. О ходе призыва Владимир Кудрик рассказал на планерном совещании в администрации Петрозаводска в понедельник, 21 ноября, и попросил помощи у властей города.

Помимо того, что представители военного комиссариата объезжают дома призывников, они звонят им и их родителям по телефону. С 1 ноября они сделали более 600 звонков. Но дозвониться удалось лишь до 200 человек. По словам военкома города, ребята либо отключают телефоны, либо уезжают в другие регионы, меняя свои симки.

«Очень часто идут ответы, что телефоны находятся вне зоны доступа, - сетует Владимир Кудрик. - В это же время у нас получается какой-то коллапс: родители почему-то сразу резко забывают, где находятся их сыновья, не знают их номера телефонов. Но несмотря на это, работа проводится. За счет обзвонов у нас уже больше 100 человек прибыло».

Подробнее читайте в материале «Осенний призыв 2022: бегство от повесток и амнезия родителей».

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