Врач из Карелии рассказала, нужно ли ревакцинироваться от ковида при наличии антител (ВИДЕО)

Заведующая отделением петрозаводской поликлиники ответила на наиболее часто встречающиеся вопросы о ревакцинации.

Заведующая отделением Городской поликлиники № 3 Ирина Правдолюбова обратилась к жителям Петрозаводска и Карелии с видеообращением, в котором дала ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы о ревакцинации. Видео выложено на странице в соцсети главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«Самый частый вопрос — стоит ли ревакцинироваться через 6 месяцев после вакцинации, если в крови определяется уровень антител. Ответ — да, стоит. Ведь основная задача ревакцинации — поддержание достаточного уровня антител в крови. Второй вопрос — поможет ли ревакцинация против новых мутировавших штаммов COVID-19. Да, поможет. Все вакцины содержат ген S-белка вируса COVID-19, на который вырабатываются антитела в крови человека. Этого достаточно, чтобы распознать структуру вируса и своевременно среагировать на его внедрение», — объяснила Ирина Правдолюбова.

Заведующая напомнила, что сейчас имеются в наличии все виды вакцин против коронавируса, и пригласила всех на ревакцинацию в новое отделение профилактики Городской поликлиники № 3 в Петрозаводске.