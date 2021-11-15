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Врач из Карелии рассказала, нужно ли ревакцинироваться от ковида при наличии антител (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:20, 24 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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Заведующая отделением петрозаводской поликлиники ответила на наиболее часто встречающиеся вопросы о ревакцинации.

Заведующая отделением Городской поликлиники № 3 Ирина Правдолюбова обратилась к жителям Петрозаводска и Карелии с видеообращением, в котором дала ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы о ревакцинации. Видео выложено на странице в соцсети главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«Самый частый вопрос — стоит ли ревакцинироваться через 6 месяцев после вакцинации, если в крови определяется уровень антител. Ответ — да, стоит. Ведь основная задача ревакцинации — поддержание достаточного уровня антител в крови. Второй вопрос — поможет ли ревакцинация против новых мутировавших штаммов COVID-19. Да, поможет. Все вакцины содержат ген S-белка вируса COVID-19, на который вырабатываются антитела в крови человека. Этого достаточно, чтобы распознать структуру вируса и своевременно среагировать на его внедрение», — объяснила Ирина Правдолюбова.

Заведующая напомнила, что сейчас имеются в наличии все виды вакцин против коронавируса, и пригласила всех на ревакцинацию в новое отделение профилактики Городской поликлиники № 3 в Петрозаводске.

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