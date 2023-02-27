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Врач наркодиспансера Карелии перечислил 10 вариантов смерти наркомана

Новости. Общество
16:45, 28 Февраля 2023
фото: arnfoto.ru

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Заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Анатолий Чертанов перечислил 10 вариантов, как могут закончить свою жизнь наркоманы.

Врач отмечает, что все мы знаем, что наркотики убивают, но относимся к этой фразе как к слогану, набившему оскомину, как к социальной рекламе.

По словам Анатолия Чертанова, каждый, кто принимает наркотики, думает, что с ним ничего не случится, что он же не дурак, знает, как правильно.

Чтобы развеять ложные убеждения, нарколог Анатолий Чертанов назвал топ-10 вариантов того, что может случиться с наркоманами.

Передозировка
Типичная история для наркотиков опиоидного ряда и психостимуляторов.
В случае с опиатами наступает угнетение критически важного участка головного мозга — дыхательного центра. Вы просто перестаете дышать. Совсем. Если повезет, кто-то окажется рядом и вызовет «скорую». Если повезет, «скорая» успеет. Чаще — не везет (просто кто-нибудь находит тело спустя несколько часов или дней).

В случае с психостимуляторами происходит, наоборот, перевозбуждение всего мозга в целом. Ваша центральная нервная система работает на критических оборотах. Если какой-то сосуд лопнет, последует инсульт или серия микроинсультов (если повезет, отделаетесь приобретенным слабоумием). Если нейронные связи буквально «заискрят» от напряжения, вы получаете эпилептический статус (дальше, чаще всего, отек мозга и смерть).

Как еще может не повезти наркоманам, читайте здесь.

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