Врач наркодиспансера Карелии перечислил 10 вариантов смерти наркомана

Заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Анатолий Чертанов перечислил 10 вариантов, как могут закончить свою жизнь наркоманы.

Врач отмечает, что все мы знаем, что наркотики убивают, но относимся к этой фразе как к слогану, набившему оскомину, как к социальной рекламе.

По словам Анатолия Чертанова, каждый, кто принимает наркотики, думает, что с ним ничего не случится, что он же не дурак, знает, как правильно.

Чтобы развеять ложные убеждения, нарколог Анатолий Чертанов назвал топ-10 вариантов того, что может случиться с наркоманами.

Передозировка

Типичная история для наркотиков опиоидного ряда и психостимуляторов.

В случае с опиатами наступает угнетение критически важного участка головного мозга — дыхательного центра. Вы просто перестаете дышать. Совсем. Если повезет, кто-то окажется рядом и вызовет «скорую». Если повезет, «скорая» успеет. Чаще — не везет (просто кто-нибудь находит тело спустя несколько часов или дней).

В случае с психостимуляторами происходит, наоборот, перевозбуждение всего мозга в целом. Ваша центральная нервная система работает на критических оборотах. Если какой-то сосуд лопнет, последует инсульт или серия микроинсультов (если повезет, отделаетесь приобретенным слабоумием). Если нейронные связи буквально «заискрят» от напряжения, вы получаете эпилептический статус (дальше, чаще всего, отек мозга и смерть).

Как еще может не повезти наркоманам, читайте здесь.