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Врач назвала несколько заболеваний, приводящих к бесплодию

Новости. Общество
22:00, 29 Октября 2023
фото: © pixabay

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Специалист объяснила, что нужно делать при подозрении на бесплодие.

Под бесплодием понимается невозможность забеременеть при регулярной половой жизни до 1 года в возрасте до 35 лет и при отсутствии беременности в течение 6 месяцев после 35 лет. О том, какие заболевания и факторы могут способствовать бесплодию, «Газете.ру» рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Виктория Фисюк.

Как отметила врач, одной из причин бесплодия может быть сбой в работе яичников. Для диагностики проводится исследование гормонального фона, исключаются нарушение проходимости труб или различные заболевания матки.

«На работу яичников могут влиять также и другие органы и системы вашего организма. Такие заболевания, как болезни щитовидной железы, диабет, ожирение, различные генетические заболевания или нарушения», — добавила Фисюк.

Кроме того, по ее словам, на репродуктивную функцию может влиять недостаток витаминов или микроэлементов, химическое воздействие, в том числе в виде вредных привычек, а также воздействие радиации.

«Постоянное воздействие стресса, хроническая депрессия напрямую влияет на репродуктивную функцию. Гормоны стресса подавляю овуляцию и выработку яйцеклетки. Иногда по результатам обследования достаточно рекомендательных советов, иногда лечения, но любая причина должна быть выяснена и устранена», — подчеркнула она.

Также она отметила, что причиной бесплодия могут быть различные аномалии развития половых органов.

«Для выявления точной причины бесплодия и ее устранения необходимо обратиться на прием к врачу акушеру-гинекологу и репродуктологу. На приеме у гинеколога необходимо ответить на вопросы о том, как проходят менструации, были ли беременности, о перенесенных заболеваниях, были ли операции. Иногда спрашивают о родственниках первой линии», — рассказала врач.

В заключение Фисюк отметила, что на прием необходимо приходить в паре, так как причиной бесплодия может быть и мужской фактор.

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