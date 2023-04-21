Врача в Петрозаводске признали виновным в смертельной операции

Суд огласил приговор врачу-онкологу, признанному виновным в смерти по неосторожности.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении врача-онколога ГБУЗ РК «Республиканский онкологический центр», признанного виновным в смерти по неосторожности.

В декабре 2021 года на плановую операцию в центр поступил пенсионер. По данным следствия, врач ненадлежащим образом изучил его состояние и медицинские данные и провел операцию, вызвавшую осложнение в виде нарушения кровоснабжения.

В тот же день пациенту провели дополнительную операцию, но спасти его не удалось: больной скончался в отделении реанимации после полной остановки сердца.

В судебном заседании мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. Врач не сможет выезжать за пределы Петрозаводска, за исключением случаев, связанных с работой.