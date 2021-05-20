Врачи предупреждают: «медленный убийца» на пороге

«Медленным убийцей» называют аллергию - и это не шутка.

По оценкам специалистов, 20% населения планеты — аллергики, а значит, буквально каждый пятый находится в зоне риска по осложнениям. А весной до 40% населения земного шара становятся жертвами поллиноза.

Аллергологи предупреждают, что поллиноз очень часто маскируется под другие заболевания. Пациент может долгое время быть уверенным, что причина его недомогания — простуда или ослабленный после зимы иммунитет. Так и лечат простуду, утепляются, пьют больше тёплого чая, закапывают капли и приближаются к опасным осложнениям.

Развеять сомнения помогут кожные пробы и специальные анализы крови.

А вот справиться с проблемой комплексно и глубоко часто не по силам антигистаминным препаратам. Но все далеко не так плохо: методы, которые дают отпор аллергии, доступны в «Костной клинике»!

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