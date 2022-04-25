«Всем землякам – кто трудился и трудится на благо нашей Карелии – говорю сегодня спасибо»

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил земляков с Первомаем.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал:

- С праздником весны и труда, родная Карелия! Всем землякам – кто трудился и трудится на благо нашей республики – говорю сегодня спасибо. Труд наполняет нашу жизнь смыслом, и особенно приятно, когда его результаты успешны. Желаю всем хороших выходных и созидательных будней. С Первомаем!

К поздравлению глава Карелии прикрепил большое количество фото первомайской демонстрации Советских годов из архива известного фотографа Бориса Семенова.