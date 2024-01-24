Встреча по вопросам электроснабжения в Заозерье пройдет без Виктора Россыпнова

Как в личном профиле напомнил глава Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, встреча по вопросам электроснабжения в Заозерье состоится сегодня, 26 января, в 17 часов.

«К сожалению, я не успеваю к этому времени вернуться из командировки в Костомукшу, и ее проведет мой первый заместитель Павел Викторович Банковский», — сообщил Виктор Россыпнов.



По его словам, все вопросы, которые жители присылали министру в личные сообщения, они смогут обсудить с Павлом Викторовичем и представителями «Россетей».



«Если есть вопросы, которые вы хотели бы задать лично мне, их можно адресовать в личные сообщения или написать в личные же сообщения контактный номер и ФИО для записи на личный прием», — написал Виктор Россыпнов.

Напомним, ранее министр рассказал об итогах встречи с жителями Чалны.